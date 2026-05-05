Renato Chisso e il sistema Mose | sui suoi conti transitarono due milioni

Un'indagine ha rivelato che in due anni una somma superiore ai 760 mila euro è transitata sui conti di una figura legata al sistema Mose. Si tratta di un importo non dichiarato, ma che si può ricostruire attraverso le tracce lasciate nelle transazioni. Diversi indagati hanno confermato l’esistenza di questa somma, portando alla luce un aspetto del contesto legato alla gestione finanziaria del sistema.

VENEZIA - Poco più di 760 mila euro in due anni, un reddito non dichiarato ma di cui si trovano le tracce, che viene confermato dagli altri indagati, che diventa materia di scontro legale con la Commissione tributaria regionale e con l’Agenzia delle entrate. E che accende un nuovo faro sul “sistema Mose”, a ben dodici anni dalla “retata storica”. Il ricorso in Cassazione di Renato Chisso contro gli accertamenti fiscali che lo riguardavano, andato ora in giudicato, offre uno spaccato sui meccanismi che, due decenni fa, dominavano non solo i lavori per la “grande opera della laguna” ma tutta una rete di favori e di contropartite che si estendevano oltre i confini della laguna.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Renato Chisso e il "sistema Mose": sui suoi conti transitarono due milioni Notizie correlate Mose a Venezia: tra allagamenti di Carnevale e costi elevati, dubbi sull’efficacia del sistema di difesa.Mose, tra Carnevale allagato e conti salati: un bilancio in bilico per Venezia Venezia si interroga sull’efficacia del Mose, il sistema di protezione... Sanremo, scontro sui conti: mistero sull’avanzo di 8,8 milioniLa seconda commissione Bilancio di Sanremo si è riunita questa mattina a Palazzo Bellevue per un’audizione straordinaria che ha coinvolti assessori,... Una raccolta di contenuti Battaglia sul vitalizio in Veneto, l'ex assessore regionale Renato Chisso batte anche il FiscoAll’agenzia delle Entrate che gli chiedeva conto di un quinto della pensione ottenuta con la restituzione del vitalizio, i giudici hanno risposto che Renato Chisso non deve restituire alcunché, e che ... corrieredelveneto.corriere.it Renato Chisso resta in carcere. Fino a Natale, come minimo. «Esaminate le condizioniRenato Chisso resta in carcere. Fino a Natale, come minimo. «Esaminate le condizioni cliniche attuali del detenuto ed esaminate nel dettaglio le risorse sanitarie complessive della struttura ... ilgazzettino.it