Mose a Venezia | tra allagamenti di Carnevale e costi elevati dubbi sull’efficacia del sistema di difesa

Il Mose a Venezia ha sollevato dubbi sull’efficacia del sistema di difesa contro le alte maree, dopo che le dighe mobili sono state attivate 23 volte in appena tre settimane di Carnevale. Durante i festeggiamenti, le vie principali della città si sono trovate sott’acqua, causando disagi ai visitatori e ai residenti. Il problema dei costi elevati del progetto si aggiunge alle preoccupazioni sulla reale capacità del sistema di proteggere Venezia in modo affidabile.

Mose, tra Carnevale allagato e conti salati: un bilancio in bilico per Venezia. Venezia si interroga sull'efficacia del Mose, il sistema di protezione da acqua alta, dopo che le dighe mobili sono state sollevate 23 volte in sole tre settimane di Carnevale. L'ultimo sollevamento, per un picco di marea di 84 centimetri, ha portato a un beneficio di un solo centimetro di acqua in meno, con un costo stimato di 50mila euro. La vicenda riaccende il dibattito sui costi e sull'effettiva utilità del sistema, soprattutto per i commercianti di Piazza San Marco. Un Carnevale sotto l'acqua: la frustrazione dei commercianti.

