Reijnders alla Juve? Voci dall’Inghilterra Come e perché i bianconeri potrebbero provarci

A luglio si sono fatte insistenti le voci di un possibile interesse della Juventus per un centrocampista del Manchester City. Secondo alcune fonti britanniche, i bianconeri avrebbero valutato l’ipotesi di avviare trattative per il giocatore, considerandolo un potenziale rinforzo a centrocampo. La trattativa non è ancora ufficiale e non sono stati diffusi dettagli sui tempi o sulle modalità di eventuali accordi.

Brambilla: «L’obiettivo era passare il turno ma potevamo soffrire molto meno. Pianese? La priorità assoluta è recuperare energie» Daffara è pronto per la Juve? I numeri e le statistiche del portiere dell’Avellino, ma di proprietà dei bianconeri Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile. Non siamo state perfette, ma avviciniamo l’obiettivo Champions» Canzi: «Tre punti pesanti, abbiamo tenuto i nervi saldi. Sono contento della rosa» Juve Primavera, Padoin dopo il pareggio contro il Frosinone: «Altra vittoria sfumata all’ultimo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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