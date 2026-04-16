Secondo alcune fonti, Bernardo Silva potrebbe unirsi alla Juventus e diventare parte della rosa. In caso di arrivo, la formazione bianconera potrebbe adottare un modulo 4-3-3, con Silva che potrebbe occupare una posizione a centrocampo, affiancato da Locatelli e uno tra Thuram e McKennie. Questa modifica tattica porterebbe a un possibile cambiamento nel sistema di gioco della squadra.

di Francesco Spagnolo Bernardo Silva alla Juventus, con lui i bianconeri potrebbero ragionare sul 4-3-3 con il portoghese insieme a Locatelli e uno fra Thuram e McKennie. Il calciomercato internazionale si accende con una suggestione che sta facendo sognare i tifosi bianconeri: l’approdo di Bernardo Silva alla Juve. Il fuoriclasse portoghese, che ha annunciato l’addio al Manchester City, rappresenta l’identikit perfetto per il salto di qualità definitivo richiesto dalla dirigenza torinese. L’operazione non è semplice dal punto di vista economico, ma il fascino della Serie A e la centralità in un nuovo progetto tecnico potrebbero spingere il talento lusitano verso l’Italia.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva alla Juventus, come cambierebbero i bianconeri con il portoghese: il modulo e la sua posizione in campo

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