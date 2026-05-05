Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia della scomparsa di Lucia Silva, nota custode del Bracco italiano. La donna, conosciuta per aver dedicato molti anni alla tutela e alla conservazione della razza, aveva svolto un ruolo fondamentale nel preservare l'archivio storico della cinofilia nazionale. La sua attività ha contribuito a mantenere intatta la memoria e le tradizioni legate a questa razza.

? Cosa scoprirai Chi era la donna che ha protetto la storia del Bracco?. Come ha fatto a salvare l'archivio storico della razza cinofila?. Dove si trova la dimora che aprirà al pubblico a maggio?. Perché la sua scomparsa segna un punto di svolta per Regona?.? In Breve Funerale celebrato presso la chiesa di San Rocco con la presenza dei figli Carla, Anna e Amedeo.. Lucia Silva era figlia di Carlo e nipote del fondatore Francesco Silva.. Palazzo Silva in località Gera riaprirà al pubblico nei fine settimana di maggio.. Le visite guidate a Palazzo Silva saranno coordinate dalle associazioni locali del territorio.. La comunità di Regona si è riunita ieri mattina presso la chiesa di San Rocco per dare l’ultimo saluto a Lucia Silva, figura storica della borgata nata nel 1928.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Regona, lutto per Lucia Silva: addio alla custode del Bracco italiano

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