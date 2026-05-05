Ieri mattina, nella chiesa di San Rocco, molte persone si sono radunate per salutare Lucia Silva, figura molto conosciuta nel quartiere. La famiglia Silva ha dedicato tempo e passione alla creazione di un allevamento di Bracco italiano. Le figlie Carla e Anna Pignatti Morano, insieme ad Amedeo, hanno partecipato alle esequie, partecipando al ricordo di Lucia Silva. La comunità si è stretta intorno al dolore delle familiari durante l’evento funebre.

La comunità ieri mattina ha dato l’ultimo saluto a Lucia Silva. Nella chiesa di San Rocco la gente si è stretta alle figlie Carla e Anna Pignatti Morano con Amedeo nel ricordo di una delle figure più significative della borgata. Lucia Silva, classe ’28, discendente di una famiglia che ha segnato la storia della selezione del Bracco italiano, figlia di Carlo Silva e nipote del cavalier Francesco Silva, fondatore dell’affisso di Regona, è stata la custode attenta e scrupolosa di un patrimonio unico. Infatti, pur non occupandosi direttamente dell’allevamento, ha preservato con cura documenti, testimonianze e materiali per ricostruire l’evoluzione della razza, diventando riferimento per studiosi e appassionati.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La comunità intera ha salutato Lucia Silva. La sua famiglia ha creato il Bracco italiano

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