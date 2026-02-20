Lutto nello spettacolo italiano addio alla cantante e attrice Angela Luce

Angela Luce, cantante e attrice napoletana, è morta all'età di 87 anni, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo italiano. La causa del decesso è stata una lunga malattia che aveva combattuto negli ultimi anni. Con la sua voce inconfondibile e le interpretazioni memorabili, ha contribuito a portare la cultura partenopea in tutto il Paese. La sua morte rappresenta la perdita di una figura amatissima e di grande rilievo nel panorama artistico nazionale. La città di Napoli piange una delle sue icone più autentiche.

Si è spenta a 87 anni e con lei se ne va un pezzo importante della storia culturale di Napoli e dell’intero Paese. Attrice, cantante, interprete intensa e mai banale, è stata per decenni un volto simbolo dello spettacolo partenopeo, capace di attraversare generazioni e linguaggi diversi senza perdere autenticità. La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato cordoglio nel mondo del cinema e del teatro, in particolare nella sua città, che oggi la piange come una delle sue espressioni più riconoscibili e amate. Solo pochi giorni fa, dopo l’incendio che ha colpito il Teatro Sannazaro, sulla sua pagina Facebook era apparso un messaggio carico di dolore e partecipazione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

