Digitale & innovazione Le imprese umbre sotto la media nazionale

Le aziende umbre che investono in digitale hanno registrato una crescita più lenta rispetto alla media nazionale, a causa di investimenti insufficienti nel settore tecnologico. Nel 2025, l’Umbria mostra segnali di ripresa, ma il divario con il resto del Paese rimane evidente. Le imprese locali affrontano ancora difficoltà nel adottare nuove soluzioni digitali e migliorare la propria competitività. La situazione attuale richiede interventi mirati per accelerare il progresso digitale.

Riflettori sull’imprese che innovano nel digitale: nel 2025 l’Umbria recupera terreno dopo la frenata del 2024, ma resta sotto la media italiana. E soprattutto paga un ritardo più profondo, meno visibile ma più decisivo: quello nella qualità degli investimenti digitali. Non è solo una questione di quante imprese investono, ma di quanto l’ innovazione entri davvero nell’impresa, collegando tecnologie, organizzazione e modelli di business. È il quadro che emerge dai dati del Sistema informativo Excelsior, curato da Unioncamere e Ministero del Lavoro. Il campione molto ampio, con oltre 100mila imprese costantemente monitorate, e rende il quadro particolarmente attendibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Imprese che innovano . Umbria sotto la mediaL’Umbria registra un calo del 5,8% nelle imprese che adottano innovazioni digitali, a causa di investimenti limitati in tecnologia e nuovi modelli di business.

