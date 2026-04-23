A Forlì sono in corso indagini riguardo a decessi avvenuti a bordo di un'ambulanza, con particolare attenzione ai rapporti tra il servizio di emergenza e le imprese funebri coinvolte. L'inchiesta si concentra su eventuali anomalie o irregolarità che possano aver influito sui decessi, mentre le autorità continuano a verificare documenti e testimonianze. Nessuna conclusione è stata ancora raggiunta, e le verifiche proseguono per chiarire quanto accaduto.

AGI - Proseguono a Forlì gli accertamenti sull' inchiesta relativa alle morti sospette durante trasporti in ambulanza che vede in carcere Luca Spada, 27enne autista soccorritore della Croce Rossa di Forlimpopoli-Bertinoro, accusato di omicidio pluriaggravato per il decesso dell'85enne Deanna Mambelli, avvenuto il 25 novembre scorso durante un trasferimento sanitario. I carabinieri hanno avviato una nuova serie di audizioni, partendo dai titolari dell' agenzia funebre di Meldola con cui il giovane collaborava saltuariamente, per verificare eventuali collegamenti tra l'attività nei soccorsi e quella nel settore funerario. Al momento, secondo quanto emerge, non sarebbero emersi riscontri diretti.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Morti sospette in ambulanza, al vaglio i rapporti con le imprese funebri

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