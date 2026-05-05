Reggio Emilia | giovani danno fuoco ai piumini nel Parco delle Caprette

Nel Parco delle Caprette a Reggio Emilia, alcuni giovani hanno dato fuoco ai piumini mentre osservavano le stelle. Un testimone ha notato le fiamme e ha avvertito le forze dell’ordine. I ragazzi, dopo aver acceso il fuoco, sono riusciti a spegnerlo prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. La polizia ha avviato indagini per chiarire l’accaduto.

? Cosa scoprirai Chi ha avvistato le fiamme mentre studiavano le stelle?. Come hanno fatto i ragazzi a spegnere il rogo prima dei pompieri?. Perché i responsabili sono fuggiti subito dopo l'incendio?. Quali rischi rappresentano i piumini per la sicurezza del parco?.? In Breve Lunedì alle 21.50 i partecipanti al corso Rea hanno avvistato le fiamme.. I vigili del fuoco di via della Canalina hanno gestito l'emergenza.. I responsabili sono fuggiti dopo aver spento il rogo in via Monte Cisa.. Il materiale vegetale secco aumenta il rischio incendi nel Parco delle Caprette.. Lunedì sera intorno alle 21.50, un gruppo di giovanissimi ha provocato un incendio nel Parco delle Caprette a Reggio Emilia dando fuoco ai piumini caduti dagli alberi in via Monte Cisa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia: giovani danno fuoco ai piumini nel Parco delle Caprette Notizie correlate Chiosco al Parco delle Caprette: "A breve nuovo bando per gestirlo"Mentre si va alla ricerca di un "Food-Truck" alla Reggia di Rivalta, in attesa di trovare un gestore fisso per il locale chiosco, ed è partita... Choc al parco delle Caprette: Meloni ‘decapitata’ con la ghigliottinaReggio Emilia, 2 marzo 2026 – Sarebbe soltanto “un’allegoria”, secondo gli attivisti dei collettivi ‘Lab Aq16’ e ‘Casa Bettola’ (storico... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Fotografia Europea 2026: a Reggio Emilia arrivano i Fantasmi del Quotidiano; Reggio Emilia, Fotografia Europea 2026 dedica le sue mostre ai fantasmi, intesi come presenza di qualcosa che potrebbe accadere; Al via Fotografia Europea: a Reggio l’invasione dei Fantasmi del quotidiano; Allo Spazio Gerra di Reggio Emilia la mostra dedicata a Francesco Guccini. Canterò soltanto il tempo. Diffondono video sui carabinieri, due giovani denunciati a Reggio EmiliaReggio Emilia, 5 marzo 2026 – Un controllo di routine durante un intervento servito per sedare una lite tra ragazzi si è trasformato in un caso giudiziario per due giovani reggiani. Al centro della ... ilrestodelcarlino.it BASKET SERIE A GUERRI NAPOLI OBIETTIVO PLAYOFF DEFINITIVAMENTE SFUMATO PER GLI AZZURRI DOPO LO STOP DI REGGIO EMILIA. TROPPE SCONFITTE SOPRATTUTTO IN TRASFERTA IN UNA STAGIONE CON TROPPI ALTI E BASSI. - facebook.com facebook Leao, ennesima rottura con i tifosi del Milan: fischi indirizzati al 10 anche a Reggio Emilia x.com