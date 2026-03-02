Choc al parco delle Caprette | Meloni ‘decapitata’ con la ghigliottina

Al parco delle Caprette a Reggio Emilia, si è verificato un episodio che ha suscitato scalpore: una figura di carta raffigurante una leader politica è stata ‘decapitata’ con una ghigliottina in un’installazione realizzata dai gruppi ‘Lab Aq16’ e ‘Casa Bettola’. L’evento ha attirato molte famiglie e attivisti presenti sul posto, mentre gli organizzatori hanno dichiarato che si trattava di un’ allegoria.

Reggio Emilia, 2 marzo 2026 – Sarebbe soltanto “un’allegoria”, secondo gli attivisti dei collettivi ‘Lab Aq16’ e ‘Casa Bettola’ (storico organizzatore) che erano presenti sul posto, oltre che animatori dell’iniziativa al parco delle Caprette partecipata da tante famiglie. Nulla di strano, anzi, sabato all’apprezzato Carnevale popolare. Ma poi è spuntata una ghigliottina: sono venute giù una dopo l’altra tutte le teste dei leader internazionali più controversi. Orban, Putin, Netanyahu. E anche Giorgia Meloni, meno controversa, ma sicuramente invisa ai centri sociali reggiani. Un’esecuzione goliardica e macabra insieme, scioccante per alcuni, che stamattina ha suscitato reazioni di sdegno a destra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Choc al parco delle Caprette: Meloni ‘decapitata’ con la ghigliottina Video choc: “la testa” di Giorgia Meloni decapitata da una finta ghigliottinaUn video choc, breve, di appena 5 secondi ma che bastano per mostrare una scena dal significato agghiacciante. Scandicci. Donna decapitata nel parco dell’ex Cnr: fermato un uomo per omicidio volontarioSvolta nelle indagini sul brutale omicidio della donna trovata decapitata a Scandicci, in provincia di Firenze. Contenuti utili per approfondire Choc. Temi più discussi: Doohan choc: Mi hanno minacciato di morte. A Miami volevano ammazzarmi; Uccisi almeno 15 cani, un cimitero dell’orrore vicino all’A14: trovati diversi sacchi. Chi ha compiuto questa strage?; Tre anni fa la caduta choc dalla scala a San Severino, morto Luciano Acerbi il carrozziere dal cuore d’oro; Rivara sotto choc per la morte di Alessandro, 7 anni: la Procura apre un’inchiesta dopo l’intervento chirurgico. Reginaldo, l'oca scomparsa e ritrovata nel bidone della spazzatura: choc al Parco di MonzaBrutta disavventura per uno degli ospiti piu anziani dei Giardini Reali ritrovato in un cestino, acciaccato, ma per fortuna ancora vivo. tgcom24.mediaset.it Un petardo gli scoppia in mano: choc al parco, 13enne al Salesi, lesionate due ditaANCONA - L’ordinanza anti-botti diramata per Capodanno? Non è stata neanche lontanamente rispettata, considerando i bombardamenti che si sono susseguiti dopo lo scoccare della mezzanotte. Il caso ... corriereadriatico.it Castelluccio sotto choc per Alessio, morto a 10 anni dopo essere scivolato: «Un dolore immenso» x.com Telesveva. . Il tragico destino di Alesio, morto a 10 anni mentre giocava in piazza: Castelluccio dei Sauri sotto choc: “Siamo sconvolti. destino atroce”. Sul posto il ricordo degli amichetti #castellucciodeisauri #cronaca #tragedia - facebook.com facebook