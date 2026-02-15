Rissa fuori da un locale a Reggio Emilia | 6 denunciati
Una lite scoppiata fuori da un locale a Reggio Emilia ha portato alla denuncia di sei giovani, tra cui cinque italiani e un estone, perché si sono coinvolti in una rissa avvenuta nella notte del 31 gennaio. La polizia ha identificato e segnalato i ragazzi, tra cui un 28enne e un 18enne, che si sono affrontati in strada, creando scompiglio e danni alle vetture parcheggiate nelle vicinanze.
Reggio Emilia, 15 febbraio 2026 – Cinque ragazzi italiani, un 28enne, un 24enne, un 23enne, un 22enne e un 18enne, e un ragazzo di origini estoni di 29 anni, sono stati denunciati a piede libero stato dalla squadra mobile della Polizia di Reggio Emilia per una rissa nella notte del 31 gennaio, in via dell'Aeronautica, nella distesa di un locale. L'individuazione è stata resa possibile dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza di un esercizio pubblico adiacente e dalle dichiarazioni di alcuni testimoni. Cos’è successo. È stato ricostruito che alle 4.30 un primo gruppo di ragazzi, dopo aver trascorso la serata in altri locali del centro, era arrivato per fare colazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Reggio Emilia: Rissa in zona residenziale, sei giovani denunciati e indagini in corso.
Una rissa scoppiata nella notte del 31 gennaio in via dell’Aeronautica a Reggio Emilia ha portato alla denuncia di sei giovani, tra cui un cittadino estone, dopo che sono stati coinvolti in una violenta colluttazione.
