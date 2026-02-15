Reggio Emilia | Rissa in zona residenziale sei giovani denunciati e indagini in corso

Una rissa scoppiata nella notte del 31 gennaio in via dell’Aeronautica a Reggio Emilia ha portato alla denuncia di sei giovani, tra cui un cittadino estone, dopo che sono stati coinvolti in una violenta colluttazione. La lite è avvenuta in una zona residenziale e i poliziotti sono intervenuti subito, riuscendo a fermare la rissa e identificare tutti i partecipanti. Gli agenti hanno acquisito testimonianze e ora indagano sulle cause dello scontro.

Notte di Violenza a Reggio Emilia: Sei Giovani Denunciati Dopo una Rissa in Via dell'Aeronautica. Sei giovani, tra cui un cittadino estone, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato in seguito a una violenta rissa scoppiata nella notte del 31 gennaio in via dell'Aeronautica a Reggio Emilia. L'episodio ha destato allarme tra i residenti e ha portato a un'indagine per accertare le dinamiche e le responsabilità individuali. Una Notte di Tensioni nel Quartiere Residenziale. Via dell'Aeronautica, una zona residenziale di Reggio Emilia, è stata teatro di uno scontro tra due gruppi di giovani che ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

