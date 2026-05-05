Reggio Calabria | Giuseppe Campagna nuovo presidente del tribunale

A Reggio Calabria, è stato ufficialmente nominato il nuovo presidente del tribunale, con la cerimonia di passaggio di consegne che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle autorità locali e giudiziarie. La nomina arriva in un momento in cui si discute di possibili interventi per snellire i tempi dei processi e migliorare l’efficienza del sistema giudiziario. Il nuovo presidente ha annunciato alcune iniziative per affrontare queste sfide.

? Cosa scoprirai Chi sono le autorità che hanno partecipato al passaggio di consegne?. Come intende ridurre il nuovo presidente i tempi dei processi?. Perché il tribunale ha chiesto supporto al Consiglio Superiore della Magistratura?. Quali sono le priorità concrete del magistrato per il territorio reggino?.? In Breve Cerimonia tenutasi il 5 maggio 2026 presso l'aula 13 del palazzo Cedir.. Partecipazione di Clara Vaccaro, Mimmo Battaglia, Antonino Tramontana e Rosario Maria Infantino.. Presenza dei procuratori Gerardo Dominijanni, Giuseppe Borrelli e Nicola Gratteri al passaggio.. Appello al CSM per gestire l'organico giovane e i frequenti ricambi di personale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Reggio Calabria: presentazione del nuovo presidente del Tribunale, Giuseppe Campagna

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