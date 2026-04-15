Tribunale di Reggio Calabria le sfide e l' impegno del nuovo presidente Campagna | Servire la città con responsabilità e rigore

Il tribunale di Reggio Calabria si prepara a una fase di transizione con la nomina del nuovo presidente, un magistrato locale, che assumerà ufficialmente l’incarico tra fine aprile e inizio maggio. La nomina segna l’inizio di un nuovo capitolo per l’istituzione giudiziaria, che si trova ad affrontare diverse sfide e a mantenere un impegno costante nel garantire l’amministrazione della giustizia.

Si apre una nuova stagione per il tribunale di Reggio Calabria con la nomina del magistrato reggino Giuseppe Campagna alla sua presidenza, incarico che sarà assunto ufficialmente tra la fine del mese e i primi giorni di maggio. Una designazione che giunge al termine di un lungo percorso.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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