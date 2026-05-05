A Reggio Calabria, nel mese di aprile, sono state adottate 37 misure di prevenzione da parte delle autorità. La Polizia di Stato ha emesso avvisi orali, applicato il misura di Daspo, rilasciato ammonimenti e avanzato proposte di sorveglianza speciale. Questi interventi mirano a rafforzare il controllo e la sicurezza nella zona.

La Polizia di Stato rafforza il presidio di legalità con avvisi orali, Daspo, ammonimenti e proposte di sorveglianza speciale.. Nel mese di aprile, Reggio Calabria conferma un presidio costante di legalità grazie all’azione della Polizia di Stato. L’attività di monitoraggio dei fenomeni delinquenziali prosegue senza interruzioni, tutelando la serenità delle comunità locali. La Questura ribadisce una strategia fondata sulla prevenzione, sostenuta da un’attività istruttoria rigorosa e da un’analisi puntuale delle condotte antigiuridiche rilevate sul territorio. Un quadro operativo intenso e mirato. La Divisione Polizia Anticrimine ha emesso 37 misure di prevenzione monitorie e interdittive.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Reggio Calabria, ad aprile 37 misure di prevenzione

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