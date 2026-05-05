Lotta alla criminalità emesse e proposte 37 misure di prevenzione monitorie e interdittive

La questura di Reggio Calabria ha emesso e proposto 37 misure di prevenzione, tra strumenti monitori e interdittivi, per contrastare i fenomeni delinquenziali che minacciano la sicurezza dei cittadini. Questa attività rientra in un’azione continua di controllo e prevenzione mirata a mantenere l’ordine pubblico e a rafforzare la tutela della legalità nella zona.

Prosegue l’azione di monitoraggio e prevenzione della questura di Reggio Calabria dei fenomeni delinquenziali che minano la pacifica convivenza dei cittadini, ribadendo l’impegno costante per la tutela della legalità sul territorio.L’analisi delle condotte antigiuridiche e la puntuale attività.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate "Persone socialmente pericolose": emesse e proposte 17 misure di prevenzione personaleProsegue senza soste l'attività di prevenzione dei reati della questura di Reggio Calabria con lo scopo di arginare fenomeni di violenza urbana e... Benevento, colpo duro alla criminalità: 66 misure di prevenzioneLa Questura di Benevento ha emesso 66 provvedimenti di prevenzione nei primi tre mesi del 2026 per colpire la criminalità urbana e domestica nella... Aggiornamenti e dibattiti Criminalità, immigrazione e spaccio. In un anno più di ottocento arresti. Sequestrati 500 chili di drogaLotta alla criminalità, contrasto alla violenza di genere e all’immigrazione irregolare. Stretta sul traffico di droga e ampia attenzione alle segnalazioni dei cittadini, con focus sul bullismo e la ... ilrestodelcarlino.it Mons. Antonio Riboldi: Acerra, sabato una giornata di studio e riflessione per rendere omaggio al vescovo simbolo della lotta alla criminalitàUna giornata di studio e riflessione per rendere omaggio alla figura di mons. Antonio Riboldi, il vescovo simbolo della lotta alla criminalità, in occasione dell’ottavo anniversario della morte, ... agensir.it