Reggio Calabria | 37 misure tra Daspo e sorveglianza speciale ad aprile

A Reggio Calabria, nel mese di aprile, sono state emesse 37 misure che includono Daspo e sorveglianza speciale. Questi provvedimenti riguardano persone considerate pericolose e sono stati adottati per limitare la loro presenza in determinati luoghi. Le decisioni sono state prese nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza sia negli stadi sia in altre aree pubbliche della città.

? Cosa scoprirai Chi sono i soggetti pericolosi costretti al soggiorno obbligatorio?. Come influiranno i nuovi Daspo sulla sicurezza negli stadi reggini?. Perché un residente campano è stato allontanato per quattro anni?. Quali dinamiche familiari hanno spinto la Questura a intervenire?.? In Breve Otto ammonimenti e sei avvisi orali per tensioni interpersonali tra cittadini.. Sedici Daspo emessi per violenze in stadi e palazzetti da un a cinque anni.. Un foglio di via obbligatorio per un truffatore campano per quattro anni.. Due decreti di sorveglianza speciale per reati patrimoniali e stupefacenti.. La Questura di Reggio Calabria ha emesso 37 misure monitorie e interdittive nel mese di aprile per contrastare i fenomeni che minano la convivenza civile nella provincia metropolitana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: 37 misure tra Daspo e sorveglianza speciale ad aprile Notizie correlate Reggio Calabria, ad aprile 37 misure di prevenzioneLa Polizia di Stato rafforza il presidio di legalità con avvisi orali, Daspo, ammonimenti e proposte di sorveglianza speciale. 'Ndrangheta, maxi blitz tra Calabria e Nord Italia: 54 misure cautelari, coinvolta anche la provincia di ReggioDalle prime ore di questa mattina, la polizia di Stato sta dando esecuzione a 54 misure cautelari nelle province di Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Polizia di Stato, emesse dalla Questura reggina 37 misure di prevenzione nel mese di aprile; Reggio Calabria, violenze su persone vulnerabili: misure cautelari per 5 giovani; Allerta meteo in Calabria, criticità idrogeologica e temporali: la Prefettura di Rc invita i Comuni ad attivare le misure di sicurezza; Operazione di controllo del territorio a Crotone e Isola di Capo Rizzuto: risultati significativi nella prevenzione dei reati. Reggio Calabria, emesse 37 misure di prevenzioneREGGIO CALABRIA La Questura di Reggio Calabria prosegue nell’azione di monitoraggio e prevenzione dei fenomeni delinquenziali che minano la pacifica convivenza dei cittadini, ribadendo l’impegno costa ... corrieredellacalabria.it Reggio, dalla Questura 37 misure di prevenzione monitorie ed interdittiveL’elevato numero di provvedimenti, sono stati emessi non solo nell’ambito di eventi calcistici ma anche in occasione di un incontro di pallacanestro, a testimonianza dell’attenzione che la Polizia di ... citynow.it Il contratto di comodato d’uso gratuito con il Comune di Reggio Calabria è stato firmato questa mattina a Palazzo San Giorgio - facebook.com facebook #Fratoianni a #ReggioCalabria per sostenere #AVS e il centrosinistra: appuntamento in Piazza Camagna il #5maggio x.com