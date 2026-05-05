Reggia da record nel doppio ponte del 25 Aprile e 1° Maggio | sfiorati i 64mila ingressi

Nel fine settimana tra il 25 aprile e il 1° maggio sono stati registrati circa 64.000 ingressi alla Reggia di Caserta. Il dato è stato comunicato dal Ministero della Cultura, che ha diffuso le cifre relative ai principali siti culturali italiani durante quei due periodi di festa. La visita alla Reggia ha coinvolto un numero elevato di persone, attestandosi come uno dei record di presenze recenti.

Sfiorati i 64mila ingressi alla Reggia di Caserta nel doppio ponte del 25 Aprile e del 1° Maggio. Lo conferma il Ministero della Cultura che ha diramato i dati relativi ai due week end nei principali luoghi del patrimonio artistico italiano.Nel fine settimana del 25 Aprile (con l’ingresso.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Reggia di Caserta: ingressi gratuiti il 25 aprile per la Festa della LiberazioneReggia di Caserta: il 25 aprile ingresso gratuito per la Festa della Liberazione. Musei: gli ingressi del 25 aprile e 1° maggio sono stati un successoNei fine settimana del 25 aprile e del 1° maggio ci sono stati circa 1,4 milioni di ingressi nei musei statali. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Nel Segno del Giglio da record: oltre 14mila visitatori a Colorno; 270.000 presenze alla mostra Regine alla Reggia di Caserta; Alla Reggia si conclude la mostra Regine, oltre 270mila visitatori in 4 mesi; La Reggia di Caserta al COMICON Napoli con Menino. Reggia, numeri da record: «Ora spinta al turismo con progetto integrato»Un ponte dell'Immacolata da grandi numeri alla Reggia (1.434 accessi venerdì, 3.470 sabato, 11.775 domenica e 5.117 ieri, per un totale di 21.796) e molte presenze nelle strutture ricettive della ... ilmattino.it Giornate Fai, successo da record. Reggia di Rivalta tra le più visitate. In Italia è seconda solamente a BariLa Reggia di Rivalta al secondo posto in Italia tra i luoghi più visitati alle giornate d’autunno del FAI. Dalle stime e dai dati emersi nelle ultime ore relativi al numero dei partecipanti, la ... ilrestodelcarlino.it Gigi D'Alessio Bus concerto per Reggia di Caserta da 22€ bus A/R - DA DOVE PARTONO I BUS SALERNO (parco pinocchio) CAVA DE’ TIRRENI (uscita autostradale) NOCERA INFERIORE (uscita autostradale) ANGRI (uscita autostradale e 268) SCAFATI ( - facebook.com facebook