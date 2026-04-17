Reggia di Caserta | ingressi gratuiti il 25 aprile per la Festa della Liberazione

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, la Reggia di Caserta offrirà l’ingresso gratuito ai visitatori. Le prenotazioni online saranno aperte a partire dal 17 aprile, mentre i biglietti saranno disponibili anche presso la struttura fino a esaurimento. Non è prevista alcuna restrizione specifica per l’accesso in questa giornata.

Reggia di Caserta: il 25 aprile ingresso gratuito per la Festa della Liberazione. Prenotazioni online dal 17 aprile e ticket disponibili in loco fino a esaurimento. In occasione dell'anniversario della Liberazione d'Italia, la Reggia di Caserta partecipa all'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura offrendo l'accesso a costo zero per l'intera giornata. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare gli sfarzosi Appartamenti Reali e l'immenso Parco Reale senza dover pagare il ticket d'ingresso. Tuttavia, resteranno interdetti al pubblico alcuni settori specifici, tra cui il Giardino Inglese, il Teatro di Corte, la Gran Galleria e le Sale Vanvitelli.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Reggia di Caserta: ingressi gratuiti il 25 aprile per la Festa della Liberazione Notizie correlate Il 25 aprile giornata a ingresso gratuito alla Reggia di Caserta: biglietti disponibili dal 17 aprileTempo di lettura: 3 minutiIl 25 aprile è giornata di gratuità alla Reggia di Caserta. Polemica per le comunioni il 25 aprile: "Nessuno sta sminuendo la festa della Liberazione"Comunioni il 25 aprile: l’Anpi polemizza contro la parrocchia e il consigliere regionale Jacopo Dozio (Forza Italia) smonta il caso definendolo una... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 26 aprile, Percorsi sensoriali nel Giardino Inglese; Il 25 aprile alla Reggia di Caserta ingresso gratuito; Reggia di Caserta, il 25 aprile ingresso con biglietto gratuito; Reggia di Caserta, il 25 aprile ingresso gratuito per la Festa della Liberazione. Reggia di Caserta, il 25 aprile ingresso con biglietto gratuitoCaserta – In occasione dell’anniversario della Liberazione d’Italia, la Reggia di Caserta apre le sue porte al pubblico con ingresso gratuito nella giornata ... pupia.tv Ingresso gratis alla Reggia il 25 aprile: biglietti limitatiIn occasione della Festa della Liberazione è previsto l'ingresso gratuito alla Reggia di Caserta. Il 25 aprile il Museo aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’accesso con bi ... casertanews.it Scopri le fioriture primaverili nei Giardini della Reggia di Caserta: cosa vedere, periodo migliore, consigli pratici e guida alla visita del Parco Reale. Leggi l'articolo completo > https://www.viaggiando-italia.it/fioriture-primaverili-nei-giardini-della-reggia-di-cas facebook