Reggia di Caserta | ingressi gratuiti il 25 aprile per la Festa della Liberazione

Da 2anews.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, la Reggia di Caserta offrirà l’ingresso gratuito ai visitatori. Le prenotazioni online saranno aperte a partire dal 17 aprile, mentre i biglietti saranno disponibili anche presso la struttura fino a esaurimento. Non è prevista alcuna restrizione specifica per l’accesso in questa giornata.

Reggia di Caserta: il 25 aprile ingresso gratuito per la Festa della Liberazione. Prenotazioni online dal 17 aprile e ticket disponibili in loco fino a esaurimento. In occasione dell'anniversario della Liberazione d'Italia, la Reggia di Caserta partecipa all'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura offrendo l'accesso a costo zero per l'intera giornata. I visitatori avranno l'opportunità di esplorare gli sfarzosi Appartamenti Reali e l'immenso Parco Reale senza dover pagare il ticket d'ingresso. Tuttavia, resteranno interdetti al pubblico alcuni settori specifici, tra cui il Giardino Inglese, il Teatro di Corte, la Gran Galleria e le Sale Vanvitelli.🔗 Leggi su 2anews.it

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