Musei | gli ingressi del 25 aprile e 1° maggio sono stati un successo

Durante i fine settimana del 25 aprile e del 1° maggio, i musei statali italiani hanno registrato circa 1,4 milioni di ingressi complessivi. Questi dati riflettono un aumento rispetto alle settimane precedenti e indicano un afflusso significativo di visitatori nei giorni delle festività. Le aperture diurne hanno visto un afflusso elevato di pubblico, con molte strutture che hanno organizzato eventi speciali per l’occasione.

Nei fine settimana del 25 aprile e del 1° maggio ci sono stati circa 1,4 milioni di ingressi nei musei statali. Lo scrive il ministero della Cultura in una nota, rimarcando la “straordinaria partecipazione in musei, parchi archeologici e siti culturali su tutto il territorio nazionale”.Registrati.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Ponte del 25 aprile e 1 maggio: musei e mostre aperti a FerraraFerrara, 22 aprile 2026 – Il weekend del 25 aprile (festa della Liberazione d’Italia), preceduto il 23 aprile dalla festa di san Giorgio, patrono di... Weekend del 25 aprile e ponte 1 maggio: musei e mostre aperti a FerraraFerrara, 22 aprile 2026 – Il weekend del 25 aprile (festa della Liberazione d’Italia), preceduto il 23 aprile dalla festa di san Giorgio, patrono di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Domenica 3 maggio ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale; Musei presi d’assalto nel ponte del Primo Maggio: boom di visitatori tra Mole e Residenze sabaude; Aperture festive, straordinarie e ingressi gratuiti: fine settimana con i Musei Nazionali di Siena; Prima Domenica gratuita ai musei. Musei: gli ingressi del 25 aprile e 1° maggio sono stati un successoNei fine settimana del 25 aprile e del 1° maggio ci sono stati circa 1,4 milioni di ingressi nei musei statali. Lo scrive il ministero della Cultura in una nota, rimarcando la straordinaria partecipa ... bolognatoday.it Musei, quasi 1,4 milioni di ingressi nei fine settimana del 25 aprile e 1° maggioStraordinaria partecipazione nei luoghi della cultura statali dal 25 aprile al ponte del 1° maggio. Quasi 1,4 milioni i visitatori registrati in musei, parchi archeologici e siti culturali su tutto il ... ansa.it Leggi l'articolo - Musei in Rete 2026: parte da Netro il nuovo ciclo di visite gratuite #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella #musei #biellese - facebook.com facebook #4maggio ricorre oggi la Festa della Sindone, istituita da papa Giulio II nel 1506 su richiesta dei duchi di Savoia, Carlo II e la madre Claudine di Brosse, proprietari della reliquia Musei Reali - Cappella della Sindone, interno, veduta della cupola, foto Andrea x.com