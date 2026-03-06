Cadavere nel fiume Misa | il ritrovamento in centro storico a Senigallia

Nella mattinata di oggi a Senigallia, nel centro storico, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo nel letto del fiume Misa. La scoperta è avvenuta in prossimità di alcune zone frequentate abitualmente dai residenti. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire le circostanze del ritrovamento. La salma è stata trasferita per l’autopsia.

Senigallia (Ancona), 6 marzo 2026 – Mattinata angosciante in centro storico a Senigallia oggi: il corpo senza vita di un uomo è stato trovato all'interno del letto del fiume Misa che attraversa la città. La segnalazione La segnalazione è arrivata poco dopo le 7: il cadavere si trovava in acqua. Sul posto, all'altezza della caserma della Guardia di finanza sono arrivate le pattuglie di Carabinieri, Polizia, Polizia locale, oltre ad ambulanza e vigili del fuoco. Il recupero del corpo Il cadavere è stato recuperato dai sommozzatori del nucleo di Ancona: l'uomo era deceduto da tempo. Non si conoscono ancora le sue generalità: accertamenti sono in corso da parte delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

