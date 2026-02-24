Realtà virtuale per la chimica in sicurezza
La creazione di 'Vr Chimica Lab' nasce dalla volontà di migliorare la formazione degli studenti di chimica, grazie all'uso della realtà virtuale. La professoressa Manola Amatucci e il professor Giovanni Calanzone hanno ideato il progetto presso il Polo Tecnologico Manetti-Porciatti, per offrire un’esperienza educativa più sicura e coinvolgente. Attraverso ambienti virtuali, gli studenti possono esplorare reazioni chimiche e procedure di laboratorio senza rischi. La tecnologia apre nuove possibilità di apprendimento pratico e immersivo.
Al Polo Tecnologico Manetti-Porciatti nasce ’Vr Chimica Lab’, il progetto curato dalla professoressa Manola Amatucci e dal professor Giovanni Calanzone che introduce la realtà virtuale nella formazione degli studenti di chimica, con l’obiettivo di promuovere una didattica al tempo stesso laboratoriale, orientativa, sicura e immersiva. "Entrare per la prima volta in un laboratorio chimico – si spiega – significa misurarsi con strumenti complessi, procedure rigorose e sostanze che richiedono attenzione, precisione e responsabilità. Con la realtà virtuale gli studenti possono sperimentare situazioni operative e potenziali scenari di rischio in un ambiente totalmente protetto, imparando a riconoscere i pericoli e ad adottare comportamenti corretti prima ancora di trovarsi di fronte a condizioni reali". 🔗 Leggi su Lanazione.it
La realtà virtuale è un'opportunità per ampliare le relazioni interpersonaliLa realtà virtuale apre nuove possibilità per rafforzare le connessioni umane, superando barriere fisiche e culturali.
Scuola e digitale: la regione investe 1,9 milioni in IA e realtà virtualeLa Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 1,9 milioni di euro per il Piano scuola digitale, un intervento triennale volto a potenziare l’utilizzo di intelligenza artificiale e realtà virtuale nelle scuole.
Virtual Labs: 20% Test Score Increase | PraxiLabs
Approfondimenti, notizie e discussioni
Temi più discussi: Der globale VR-Headset-Markt im Umbruch: Eine ökonomische Bestandsaufnahme - Xpert.Digital; Meta rinuncia alla realtà virtuale per sfidare Roblox su smartphone; Realtà virtuale e fisioterapia contro il declino cognitivo; Studenti baresi esplorano l'arte antica con IA e realtà virtuale.
La realtà virtuale per cercare la vita su MarteI segreti di Marte, le tracce di vita passata da captare in profondità e da analizzare, nuovi strumenti non solo per conoscere e interpretare il Pianeta rosso, ma per rivoluzionare ... ilmattino.it
Presentato all’Istituto Fermi di Modena il modello di processo ceramico in realtà virtuale promosso da ACIMACSi è tenuta oggi presso l’Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Modena la conferenza stampa di presentazione del modello di processo ceramico in realtà virtuale promosso da ACIMAC, l’Associazio ... sassuolo2000.it
E se per una mattina potessi viaggiare nello spazio Domenica 22 Febbraio, dalle 10:00 alle 12:30, da Mercati di Città in via Zara, arriva il Viaggio Immersivo con Visori di Realtà Virtuale Sorvola la Terra Atterra sulla Luna Lasciati incantare dall’aur - facebook.com facebook
Zuckerberg rinuncia alla realtà virtuale per puntare sul mercato mobile primaonline.it/2026/02/20/466… x.com