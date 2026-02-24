Realtà virtuale per la chimica in sicurezza

La creazione di 'Vr Chimica Lab' nasce dalla volontà di migliorare la formazione degli studenti di chimica, grazie all'uso della realtà virtuale. La professoressa Manola Amatucci e il professor Giovanni Calanzone hanno ideato il progetto presso il Polo Tecnologico Manetti-Porciatti, per offrire un’esperienza educativa più sicura e coinvolgente. Attraverso ambienti virtuali, gli studenti possono esplorare reazioni chimiche e procedure di laboratorio senza rischi. La tecnologia apre nuove possibilità di apprendimento pratico e immersivo.

Al Polo Tecnologico Manetti-Porciatti nasce ’Vr Chimica Lab’, il progetto curato dalla professoressa Manola Amatucci e dal professor Giovanni Calanzone che introduce la realtà virtuale nella formazione degli studenti di chimica, con l’obiettivo di promuovere una didattica al tempo stesso laboratoriale, orientativa, sicura e immersiva. "Entrare per la prima volta in un laboratorio chimico – si spiega – significa misurarsi con strumenti complessi, procedure rigorose e sostanze che richiedono attenzione, precisione e responsabilità. Con la realtà virtuale gli studenti possono sperimentare situazioni operative e potenziali scenari di rischio in un ambiente totalmente protetto, imparando a riconoscere i pericoli e ad adottare comportamenti corretti prima ancora di trovarsi di fronte a condizioni reali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

