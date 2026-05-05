Dopo dieci anni, Beyoncé si presenta di nuovo al Met Gala, accompagnata da Jay-Z e dalla figlia Blue Ivy, al debutto in questa occasione. La cantante sfila sulla scalinata del museo, evitando di cadere di un soffio e attirando l’attenzione dei presenti. Con il suo abbigliamento e il gesto compiuto, anticipa l’arrivo di una nuova fase nella sua carriera musicale.

Dieci anni dopo l’ultima volta, la popstar conquista la scalinata del Met. Evita per un soffio una caduta e accende i fan con un gesto che anticipa la nuova era musicale. Sul red carpet anche Blue Ivy, 14 anni, alla sua prima volta +++dropcap Erano le 2.30 del mattino, ora italiana, quando è arrivata l’ospite più attesa del Met Gala 2026, insieme alla sua famiglia. Dopo essere miracolosamente sfuggita ai paparazzi per tutto il giorno, Beyoncé si è presentata ai piedi della scalinata del Metropolitan Museum of Art con una mise spettacolare. La cantante è co-host dell’evento insieme a Nicole Kidman, Venus Williams e Anna Wintour....🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Beyoncé torna al Met Gala dopo dieci anni: con lei Jay-Z e la figlia Blue Ivy al debutto

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