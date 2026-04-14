Raw 13.042026 Last show before WrestleMania

La puntata di Monday Night Raw si è svolta al Golden 1 Center di Sacramento, in California, e rappresenta l'ultimo show prima di WrestleMania. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi wrestler e ha presentato diversi incontri e sviluppi che preparano il terreno per la grande manifestazione in programma. I fan hanno assistito a momenti di suspense e alle nuove sfide tra i protagonisti della scena wrestling.

Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dal Golden 1 Center di Sacramento, California. Lo show inizia con Triple H e Adam Pearce al centro del ring. Il GM dà il benvenuto ai fan e dice che per far sì che il match tra Oba Femi e Brock Lesnar si svolga regolarmente a WrestleMania, i due firmeranno il contratto in sedi separate durante la puntata. Paul Heyman interviene e dice che per una volta nella vita Pearce ha preso la decisione giusta e introduce Lesnar prima che faccia il suo ingresso. Lesnar firma il contratto sul ring, poi Heyman dice che la storia sta per essere scritta e Oba Femi ha scritto la sua condanna affrontando la “bestia”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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