Alla scoperta di Nico de Corato l’atleta e content creator napoletano torna a casa per raccontare la sua esperienza a Dubai

Nico de Corato, ingegnere e imprenditore napoletano, ha fatto ritorno a casa dopo aver vissuto a Dubai, dove lavora nel settore della tecnologia e della comunicazione. La sua decisione di tornare all’Università di Napoli deriva dalla volontà di condividere la sua esperienza con gli studenti. De Corato ha deciso di visitare l’ateneo per parlare del suo percorso tra innovazione e mercato internazionale. Durante l’incontro, ha mostrato alcuni progetti realizzati in Medio Oriente e ha parlato delle sfide nel trasferire idee dall’Italia agli Emirati.

Ingegnere, imprenditore e comunicatore con base a Dubai, Nico de Corato torna all’Università degli Studi di Napoli Federico II dove ha conseguito il diploma di laurea per raccontarsi agli studenti del dottorato di ricerca “Information and Technology for Health – Information Technology and Electrical Engineering”.L’appuntamento è fissato per giovedì 19 febbraio, dalle ore 11.30 nell'Aula “ex-softel” (Piano 1, Edificio 3, DIETI), in via Claudio 21, per analizzare il dialogo tra ingegneria, innovazione e comunicazione, con uno sguardo aperto su percorsi professionali non convenzionali. Il seminario si propone di condividere un’esperienza professionale e personale maturata al di fuori dei tradizionali contesti accademici e industriali.🔗 Leggi su Napolitoday.it

