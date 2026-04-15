La Regione aggiorna il programma Fesr fino al 2027 | più risorse allo sviluppo tecnologico delle imprese e al co-housing

La Regione Marche ha aggiornato il programma Fesr 2021-2027, modificando le priorità per rispondere alle nuove direttive dell’Unione europea. La revisione mira a incrementare i fondi destinati allo sviluppo tecnologico delle imprese, alle reti energetiche per la mobilità, alla sostenibilità ambientale e alle politiche sociali. La decisione riguarda le risorse disponibili fino al 2027 e si inserisce in un quadro di investimenti più ampi per migliorare diversi settori sul territorio regionale.

ANCONA – La Regione Marche negli scorsi giorni ha aggiornato il programma Fesr 2021-2027 per adattarlo alle nuove priorità dell’Unione europea e rafforzare gli investimenti su sviluppo economico, reti energetiche per la mobilità, sostenibilità ambientale e politiche sociali.La proposta di.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Fondi alle imprese, contributi fino al 45% per ricerca e innovazione: parte il bando FESRParte il conto alla rovescia per uno dei bandi più attesi dalle imprese trentine. Alloggi e housing sociale, Uil chiede alla Regione di concretizzare i 111 milioni del nuovo FesrLa segretaria generale del sindacato Calabria chiede una ricognizione degli immobili pubblici vuoti con Aterp e Comuni per puntare sui europei... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Oltre 78 milioni per imprese, mobilità sostenibile, acqua e housing sociale: la Regione Marche aggiorna il Programma FESR; Urbanistica, la Giunta regionale aggiorna il Piano paesaggistico. L'assessore: Basta pianificazioni calate dall'alto; La Regione aggiorna il Fesr: 78 milioni per mobilità e case accessibili; Piano paesaggistico, la Regione avvia l’aggiornamento: Stop a decisioni calate dall’alto. Urbanistica, la Giunta regionale aggiorna il Piano paesaggistico. L’assessore: Basta pianificazioni calate dall’altoUrbanistica, la Giunta regionale aggiorna il Piano paesaggistico. L'assessore: Basta pianificazioni calate dall'alto - AAAA - Primo Piano - sardiniapost ... sardiniapost.it Costo asfalto, la Regione: Prezzi aggiornati e più sostenibilitàL'assessore regionale risponde ai rilievi sul 'caro asfalto' spiegando che il Prezzario regionale è basato su analisi puntuale dei costi di mercato e non su determinazioni discrezionali, garantendo tr ... maremmanews.it La Regione Marche aggiorna il Programma FESR 2021-2027 per adattarlo alle nuove priorità dell’Unione Europea e rafforzare gli investimenti su sviluppo economico, reti energetiche per la mobilità, sostenibilità ambientale e politiche sociali. Leggi la news in - facebook.com facebook