Quarto tra sicurezza e sviluppo | giovedì 16 aprile incontro pubblico al Comune

Giovedì 16 aprile alle 18.00 si terrà un incontro pubblico nell’Aula consiliare di piazzale Europa. L’evento, intitolato

Sarà presentato giovedì 16 aprile alle ore 18.00 nell’Aula consiliare di piazzale Europa dal sindaco di Quarto, Avvocato Antonio Sabino, l’accordo tra il Comune flegreo e l’Arciconfraternita dei Pellegrini per la realizzazione sul territorio di due importanti progetti: la costruzione della nuova sede della Tenenza dell’Arma dei carabinieri e l’avvio del progetto per la Cittadella dello studentato sociale universitario. Una collaborazione istituzionale importante con l’obiettivo della lotta alla camorra, attraverso l’azione delle forze dell’ordine ma anche attraverso la lotta alla povertà educativa. Un tema, quest’ultimo, molto caro alla...🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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