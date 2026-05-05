Le nuove leve del clan Contini tra spaccio rapine e armi | 6 arresti a Napoli
Le forze dell'ordine hanno arrestato sei persone a Napoli, tutte legate a un gruppo di giovani appartenente al clan Contini. Le indagini hanno accertato che il gruppo era coinvolto in attività di spaccio, rapine e possesso di armi. La polizia ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare e ha sequestrato alcuni arnesi utilizzati per commettere i reati. L'operazione si inserisce in un'intensa attività di contrasto alla criminalità organizzata in città.
Le indagini della Polizia di Stato hanno rivelato l'esistenza di un gruppo di giovani e giovanissimi, intraneo al clan Contini. Sei persone arrestate, mentre per altre tre è scattato il divieto di dimora in Campania.🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Leggi anche: Operazione anticamorra a Napoli: 13 arresti nel clan Contini, smantellata rete di spaccio “delivery”
Spaccio a Napoli, 13 arresti nel clan Contini: la droga consegnata a domicilio, i pusher avevano turni e stipendiNella mattinata di oggi, i carabinieri hanno arrestato 13 persone, riconducibili al clan Contini.
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Le nuove leve del clan Contini, tra spaccio, rapine e armi: 6 arresti a Napoli; Nove arresti per la baby gang legata al clan Contini; Blitz contro il clan Contini: smantellata la paranza dei bambini. Nove misure per la baby-gang dell'Alleanza di Secondigliano.
Le nuove leve del clan Contini, tra spaccio, rapine e armi: 6 arresti a NapoliLe indagini della Polizia di Stato hanno rivelato l'esistenza di un gruppo di giovani e giovanissimi, intraneo al clan Contini ... fanpage.it
Technolux srl. Carvine · Virtual Existence. Dr. Paolo Contini parlerà del protocollo sinergico con radiofrequenza termoregolata ThermaDAS e fili di trazione Aptos. Il Dr. Contini ti aspetta al nostro stand B56-B71 per approfondire la tematica della combinazione - facebook.com facebook