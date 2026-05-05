Le nuove leve del clan Contini tra spaccio rapine e armi | 6 arresti a Napoli

Le forze dell'ordine hanno arrestato sei persone a Napoli, tutte legate a un gruppo di giovani appartenente al clan Contini. Le indagini hanno accertato che il gruppo era coinvolto in attività di spaccio, rapine e possesso di armi. La polizia ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare e ha sequestrato alcuni arnesi utilizzati per commettere i reati. L'operazione si inserisce in un'intensa attività di contrasto alla criminalità organizzata in città.