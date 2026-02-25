Clan Contini controlla l’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli | arresti per truffe e corruzione

Il clan Contini ha preso il controllo dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli a causa di minacce e collusioni con alcuni dirigenti. Utilizzando prestanomi e pressioni, hanno influenzato decisioni e operazioni all’interno della struttura sanitaria. Le indagini hanno portato all’arresto di diverse persone coinvolte, evidenziando un sistema di corruzione e truffe. Le autorità hanno sequestrato documenti e strumenti che dimostrano il loro ruolo nel controllo dell’ospedale. La vicenda si sta approfondendo con nuovi sviluppi.

Grazie alle minacce, ma anche attraverso prestanomi e collusioni con i dirigenti della struttura, il clan Contini teneva sotto controllo numerose attività dell’ ospedale San Giovanni Bosco di Napoli: è quanto emerso da un’ indagine del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli (coordinata dal pm della Dda partenopea Alessandra Converso), che ha portato all’ arresto di tre presunti affiliati ai Contini e di un avvocato. Il provvedimento del gip è stato eseguito nei confronti di tre indagati, mentre per il quarto, ritenuto legato al clan, le operazioni sono tuttora in corso. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

