Secondo fonti ufficiali, numerosi giornalisti impegnati in inchieste hanno ricevuto minacce di vario tipo negli ultimi mesi. Questi episodi sono stati segnalati a diverse autorità e sono oggetto di indagine. Le minacce, che vanno da messaggi intimidatori a azioni più concrete, riguardano principalmente professionisti che trattano tematiche delicate. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le associazioni di categoria e le istituzioni, che chiedono interventi immediati per garantire la sicurezza dei giornalisti.

? Cosa scoprirai Chi sono i soggetti che minacciano concretamente i giornalisti d'inchiesta?. Come influiscono le minacce ai reporter sulla tenuta della democrazia?. Perché l'autonomia della magistratura è vitale per la libertà d'informazione?. Quali rischi reali corrono le famiglie di chi indaga il potere?.? In Breve Presentazione libro Il ritorno della casta al Teatro Savoia di Campobasso il 5 maggio 2026.. Ranucci evidenzia il legame tra autonomia della magistratura e stabilità democratica nazionale.. Il successo di Report riflette la crescente domanda sociale di approfondimento giornalistico.. L'autore descrive l'impatto psicologico della scorta personale su sé stesso e familiari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ranucci: “Tanti giornalisti minacciati, è un dato preoccupante

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