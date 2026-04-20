Napoli c’è un dato preoccupante su Conte

A Napoli, si segnala un dato che desta preoccupazione in relazione a Conte. La squadra affronta non solo le sfide sul terreno di gioco, ma anche numeri che potrebbero indicare una stagione inferiore alle aspettative. La situazione solleva interrogativi sulla continuità delle prestazioni e sulla gestione complessiva del club in questa fase.

Il Napoli si trova a fare i conti non solo con il campo, ma anche con numeri che rischiano di raccontare una stagione al di sotto delle aspettative. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche nello scenario più favorevole il rendimento della squadra potrebbe non rispecchiare gli standard abituali del suo allenatore. Immaginando infatti una chiusura perfetta con cinque vittorie consecutive, gli azzurri arriverebbero a un massimo di 81 punti. Un traguardo che, sulla carta, appare positivo, ma che assume un significato diverso se confrontato con i precedenti del tecnico. Nella carriera in Serie A, l’allenatore non aveva mai concluso un campionato sotto quota 82 punti.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Napoli, il momento della squadra di Conte analizzato a Sky Calcio Club

Notizie correlate

Conte in conferenza stampa dopo Napoli-Roma: “Abbiamo subito 13 rigori, un dato un po’ preoccupante”Antonio Conte ha analizzato il pareggio tra Napoli e Roma in conferenza stampa e ha parlato dei tanti rigori subiti dalla sua squadra nel corso di...

Atalanta-Napoli, Conte: “Vogliamo dominare”, poi l’annuncio preoccupante su McTominay e De BruyneAntonio Conte ha parlato a pochi minuti dall’inizio di Atalanta-Napoli ai microfoni di DAZN, concentrandosi sulla sfida imminente, ma fornendo anche...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Conte ammette: Dopo Parma non ho dato le giuste motivazioni. De Laurentiis? Sto in silenzio, può dire ciò che vuole; Napoli-Lazio 0-2, gli over 30 e la fiamma spenta; Forza Italia Napoli, la città più rosa d’italia; McTominay alla carica dei 101 giorni: il dato sul lungo digiuno da gol al Maradona.

Napoli, c’è un dato preoccupante su ConteIl Napoli si trova a fare i conti non solo con il campo, ma anche con numeri che rischiano di raccontare una stagione al di sotto delle aspettative. dailynews24.it

Il Mattino – Napoli, c’è un dato allarmante che preoccupa moltoL'edizione odierna de il Mattino ha compiuto un'analisi in merito alla sconfitta del Napoli per 2-0 contro la Lazio, causa una prestazione veramente difficile da accettare. Il quotidiano evidenzia il ... mondonapoli.it

“PILASTRI DEL NAPOLI PER I PROSSIMI ANNI” Così Mario Giuffredi, agente di Politano e Di Lorenzo, ha sentenziato sul futuro prossimo dei suoi pupilli Il tutto, a margine dell’evento ‘Inside the Spot’ a Coverviano, dove ha fornito anche qualche novità facebook

Il Napoli, stop agli sprechi, cambia il mercato: si sceglieranno solo giocatori giovani x.com