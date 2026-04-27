Giornalisti Rai di Newsroom minacciati in Spagna nel servizio sulla droga se polizia uccideremo qualcuno

Due giornalisti della Rai impegnati in un servizio sulla tratta di droga dall’America in Spagna sono stati minacciati da individui legati al traffico. Durante le riprese, uno di loro avrebbe sentito una frase che avvertiva di un possibile omicidio da parte della polizia. Le autorità locali sono state informate dell’episodio, e si sta verificando la natura delle minacce ricevute. La troupe si trovava nella zona per raccogliere testimonianze e documentare le attività illecite.

A Cordoba, in Spagna, dei giornalisti della Rai sono stati minacciati mentre realizzavano un servizio sul traffico di droga. “Mi hanno detto: se queste persone sono della polizia ci saranno conseguenze, uccideremo qualcuno”, dice in un video un uomo che la troupe di Newsroom stava intervistando. Minacciati giornalisti Rai di Newsroom "Se c'è la polizia uccideremo qualcuno" Il contatto con i narcotrafficanti Newsroom, il programma di Monica Maggioni Minacciati giornalisti Rai di Newsroom La giornalista Alessandra Buccini e il filmmaker Fabio Ciafaloni di Newsroom, programma di Rai3, sono stati minacciati in Spagna. Erano a Cordoba per realizzare un servizio sul traffico internazionale di droga tra l’America Latina e l’Europa.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giornalisti Rai di Newsroom minacciati in Spagna nel servizio sulla droga, "se polizia uccideremo qualcuno" Notizie correlate Report e Presa Diretta rischiano di perdere giornalisti dopo il concorso interno per i giornalisti RaiDopo la selezione interna per giornalisti professionisti Rai, a seguito della quale più di 120 giornalisti saranno assunti ma spediti nelle redazioni... Leggi anche: Sanremo: M5S, 'per Pucci governo ritrova loquacità persa in difesa giornalisti minacciati' Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Torna Newsroom: Monica Maggioni racconta chi decide il nostro futuro; Il primo appuntamento di Newsroom; Newsroom con Monica Maggioni, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni; I padroni del mondo: in arrivo la nuova serie di Newsroom di Monica Maggioni. Rai, paura per i giornalisti di Newsroom. Minacciati in Spagna, il videoMinacce ai giornalisti Rai di Newsroom in Spagna durante un’inchiesta sul traffico di droga tra America Latina ed Europa ... affaritaliani.it Minacciati in Spagna i giornalisti Rai di «Newsroom»Gli inviati di «Newsroom», trasmissione della Rai con Monica Maggioni, sono stati minacciati a Cordoba in Spagna. Stavano seguendo la rotta del traffico di droga tra l’America latina e l’Europa. Nell’ ... video.corriere.it «So dove siete», minacciati in Spagna i giornalisti Rai di «Newsroom» x.com “L’influenza degli #influencer”, il libro indagine dei giornalisti Rai Daniele Morgera e Emanuela Ronzitti sul tema della #comunicazione contemporanea, presentato presso la sede dell’Ordine dei giornalisti della Campania, a Napoli. - facebook.com facebook