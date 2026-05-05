Il conduttore del programma televisivo ha pubblicamente chiesto scusa a metà dell’intervista con il ministro, ammettendo di aver commesso un errore nel sostenere che quest’ultimo fosse stato nel ranch uruguaiano. La confessione è arrivata dopo aver rivisto alcune affermazioni fatte in precedenza, che sono risultate inaccuracies. La trasmissione ha così chiarito la posizione riguardo alle affermazioni fatte in diretta, senza ulteriori commenti.

Zero passi avanti, uno indietro e una supercazzola. È la sintesi dell’ultimo episodio della serie intitolata Il giornalista e il ministro: Sigfrido Ranucci, conduttore di Report e principe dell’informazione d’inchiesta e il Guardasigilli Carlo Nordio. Breve riassunto delle puntate precedenti. Ospite di È sempre cartabianca su Rete 4, il giornalista ha raccontato che, secondo una fonte non verificata, il ministro della Giustizia era stato visto al Gin tonic, il ranch di Punta del Este in Uruguay di proprietà di Giuseppe Cipriani, compagno di Nicole Minetti. Nordio aveva telefonato in diretta, smentendo l’illazione, provocando il balbettio del giornalista nei confronti del quale si riservava di valutare l’azione giudiziaria.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Ranucci si scusa con Nordio a metà

Notizie correlate

Ranucci si scusa con Nordio: “Eccesso mio, ma stavamo verificando la notizia”Sigfrido Ranucci torna sul caso che lo ha visto contrapposto al ministro della Giustizia Carlo Nordio e lo fa direttamente durante la puntata di...

Ranucci si scusa con Nordio a Report: “Eccesso mio, ma stavamo verificando la notizia”(Adnkronos) – Sigfrido Ranucci torna sul caso che lo ha visto contrapposto al ministro della Giustizia Carlo Nordio e lo fa direttamente durante la...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Ranucci si scusa con Nordio per le frasi sul ministro nel ranch di Cipriani e Minetti: Un eccesso, mi copro il capo di cenere. Ma lui annuncia querela; Caso Minetti, Ranucci si scusa con Nordio: Mi copro il capo di cenere; Le scuse di Ranucci a Nordio: 'Mi cospargo il capo di cenere'; Ranucci si scusa con Nordio. La querela del ministro per il caso Minetti e il risarcimento: Se lo fa, pagherò a mie spese - Il video.

Caso Minetti, Ranucci si scusa con Nordio: Mi copro il capo di cenere, ma ho detto una cosa un po’ diversaIl conduttore di Report a È sempre Cartabianca ha dichiarato che una fonte gli ha detto di aver visto in marzo Nordio in Uruguay nel ranch di Cipriani, ... huffingtonpost.it

Ranucci si scusa con Nordio. Mi cospargo il capo di cenere. Un’eventuale causa? La pagherò di tasca miaIl giornalista di Report: Sono stato accusato di aver dato una notizia non verificata. Sicuramente sono caduto in un eccesso, ma stiamo verificando una pista. Bartolozzi: Da lui macchina del fango ... quotidiano.net

Sigfrido Ranucci fa un passo indietro e chiede pubblicamente scusa al ministro della Giustizia Carlo Nordio per alcune dichiarazioni che avevano acceso il dibattito politico e mediatico. Al centro della vicenda, le frasi pronunciate dal giornalista in merito a un p - facebook.com facebook

La risposta di Nicola #Porro a Sigfrido #Ranucci #Minetti #quartarepubblica x.com