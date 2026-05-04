Durante un’intervista, un giornalista ha chiesto scusa con il ministro della Giustizia per aver diffuso, a suo dire, un'informazione ancora in fase di verifica. Il giornalista ha precisato di non aver diffuso notizie false, ma di aver parlato di un’informazione non ancora confermata, riconoscendo un suo eccesso in quel momento. La vicenda riguarda una comunicazione pubblica sulla situazione di un procedimento giudiziario.

Sigfrido Ranucci torna sul caso che lo ha visto contrapposto al ministro della Giustizia Carlo Nordio e lo fa direttamente durante la puntata di Report di domenica 3 maggio. Il giornalista chiarisce la sua posizione dopo le polemiche nate dalle dichiarazioni rilasciate a ‘È sempre Cartabianca’ sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti, ribadendo di non aver diffuso una notizia falsa ma di aver parlato di un’informazione ancora in fase di verifica. Nel corso della trasmissione, Ranucci ha spiegato: “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto che stavamo verificando una notizia”. Una distinzione che rivendica con forza, pur ammettendo di aver commesso un errore nei toni.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ranucci si scusa con Nordio: “Eccesso mio, ma stavamo verificando la notizia”

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