Ranucci si scusa con Nordio a Report | Eccesso mio ma stavamo verificando la notizia

Durante la puntata di Report trasmessa domenica 3 maggio, il conduttore ha chiesto scusa al ministro della Giustizia per un episodio avvenuto durante il programma. Ranucci ha spiegato che si è trattato di un suo eccesso, chiarendo che il comportamento è stato motivato dalla volontà di verificare una notizia. La discussione tra i due è stata al centro della trasmissione, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici.

(Adnkronos) – Sigfrido Ranucci torna sul caso che lo ha visto contrapposto al ministro della Giustizia Carlo Nordio e lo fa direttamente durante la puntata di Report di domenica 3 maggio. Il giornalista chiarisce la sua posizione dopo le polemiche nate dalle dichiarazioni rilasciate a 'È sempre Cartabianca' sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti, ribadendo di non aver diffuso una notizia falsa ma di aver parlato di un’informazione ancora in fase di verifica. Nel corso della trasmissione, Ranucci ha spiegato: “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto che stavamo verificando una notizia”. Una distinzione che rivendica con forza, pur ammettendo di aver commesso un errore nei toni.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Ranucci durante Report si scusa con Nordio: Cospargo il capo di cenere ma non ho dato notizie non verificate; Caso Minetti: la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci per le frasi su Nordio. Floridia: Atto politico; La Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci dopo le affermazioni su Nordio; Nordio in Uruguay da Cipriani, la Rai invia una lettera di richiamo a Ranucci: Notizia non verificata, no a spese legali.

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Sigfrido Ranucci, durante la puntata di domenica 3 maggio di Report, ha replicato alla vicenda Nordio: “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto che stiamo verificando una notizia” - facebook.com facebook

Ranucci a @reportrai3 sulla vicenda Nordio-Uruguay: “Non ho dato una notizia non verificata, ma ho detto che stiamo verificando una notizia” (che però ha dato e che quindi per definizione non era ancora verificata). GROTTESCO @SigfridoRanucci x.com