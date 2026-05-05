Rally | un terzo assoluto sudato in casa per Degasperi

Nel fine settimana, Diego Degasperi si è distinto nel rally, ottenendo un terzo posto assoluto in casa. Le prove ufficiali hanno subito messo in chiaro che la gara sarebbe stata difficile, con il pilota di Trento impegnato anche come organizzatore della cronoscalata Levico-Vetriolo-Panarotta. Nonostante le sfide, Degasperi ha concluso la competizione con un risultato positivo, consolidando la sua presenza nel panorama rallystico locale.

Era chiaro fin dal via delle prove ufficiali che il fine settimana di Diego Degasperi non sarebbe stato una passeggiata di salute, impegnato a dividersi tra il ruolo di pilota e quello di organizzatore della cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta, ma il pilota di Trento, come ogni anno, ha.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Rally, Degasperi a Levico in doppia vesteLa Cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta, Trofeo Francesco Pera, ha sempre un sapore particolare per Diego Degasperi che sarà chiamato a... Atalanta, Mario Pasalic bandiera: terzo assoluto per presenze e gol segnatiBergamo, 16 marzo 2026 – La terza bandiera nella storia dell’Atalanta, per numero di presenze assolute e gol realizzati porta il nome di Mario... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: ? Rally: un terzo assoluto sudato, in casa, per Degasperi; Il 33° Rally Adriatico attende un CIRT internazionale: iscrizioni aperte; Edoardo De Antoni al Rally del Friuli Venezia Giulia il 1 e 2 maggio 2026; Il fenomeno Bernini vince il Rally Porec in Croazia. Rally: Ceccato è terzo assoluto al DrapÈ un Vittorio Ceccato in forma smagliante, quello visto in azione al recente Rallye National de Drap, tappa della France Cup che si è corsa su iconiche speciali del Monte-Carlo come il Col de Turini e ... comunicati-stampa.net Rally: De Antoni conta su un Friuli Venezia Giulia amicoMaser (TV), 29 Aprile 2026 – È un’apparizione extra campionato ma gli stimoli per puntare in alto sono davvero tanti, in attesa di salire sulla pedana del prossimo Rally del Friuli Venezia Giulia che ... comunicati-stampa.net La guidance superiore alle attese di Apple ha un impatto positivo su Stmicroelectronics e Technoprobe, in rally in borsa. Le stime degli analisti per i prossimi trimestri - facebook.com facebook