Atalanta Mario Pasalic bandiera | terzo assoluto per presenze e gol segnati

Mario Pasalic è la terza figura più presente e prolifico nella storia dell’Atalanta, con un ruolo importante nel club di Bergamo. In oltre dieci anni di attività, il centrocampista ha accumulato numeri significativi sia in termini di presenze che di gol segnati, consolidando il suo status di figura centrale per la squadra. La sua carriera con l’Atalanta si distingue per continuità e contributi rilevanti.

Bergamo, 16 marzo 2026 – La terza bandiera nella storia dell’ Atalanta, per numero di presenze assolute e gol realizzati porta il nome di Mario Pasalic. Il 31enne centrocampista croato la scorsa settimana ha ritoccato diversi record in maglia nerazzurra. Martedì contro il Bayern ha raggiunto quota 332 presenze, superando Valter Bonacina a quota 331, diventando il terzo atalantino di sempre per presenze in tutte le competizioni. Podio che non ha potuto festeggiare nella serata storta dell’1-6 incassato contro il Bayern. Sempre martedì SuperMario, segnando il gol della bandiera al 93’ contro il Bayern, ha realizzato la sua 68esima rete in maglia atalantina raggiungendo al terzo posto Luis Muriel. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Mario Pasalic bandiera: terzo assoluto per presenze e gol segnati Articoli correlati Pasalic si è ripreso l’Atalanta a suon di record: è il croato con più presenze in Serie ACon la fascia di capitano al braccio, il numero 8 nerazzurro si è riguadagnato un ruolo di spicco dentro le gerarchie dopo aver trovato poco spazio... Atalanta Juve 3-0 LIVE: gol di PasalicCalciomercato, clamoroso retroscena: Mario Balotelli e James Rodriguez insieme? Ecco cosa è successo Mercato Roma, Ranieri fa il punto: «Rinnovi di... Contenuti e approfondimenti su Mario Pasalic Temi più discussi: Dramma Champions: Atalanta ko 6-1. L’ultima italiana cerca il miracolo; Mario sul podio di tutti i tempi; Pašali? non cerca alibi dopo il tracollo: Il Bayern è di un altro livello, ma a Milano sapremo reagire; Ingiusto prendersela con l'Atalanta, Conte, Spalletti e Chivu dovevano fare di più in Champions. Atalanta, Mario Pasalic bandiera: terzo assoluto per presenze e gol segnatiIl 31enne centrocampista croato: Sono orgoglioso di entrare nella storia della Dea, contribuendo a raggiungere tutti questi grandi risultati ... sport.quotidiano.net Pasalic simbolo dell’Atalanta: gol, sacrificio e recordPasalic sempre più nella storia dell’Atalanta: con 67 gol punta il sorpasso su Muriel tra i migliori marcatori nerazzurri. calcioatalanta.it Numeri da record per Lorenzo Pellegrini: dal 2017 solo Hakan Çalhanoglu (79) e Mario Pasalic (68) hanno realizzato piu goal del giallorosso (60) tra tutte le competizioni italiane. @OptaPaolo #ASRoma x.com Dopo aver realizzato il sogno di rimontare il Borussia Dortmund, ora c'è la sfida con il Bayern Monaco. Raffaele Palladino la definisce come "un sogno ad occhi aperti" nella conferenza stampa della vigilia, in cui è affiancato da Mario Pasalic, che domenica è s - facebook.com facebook