Rally Degasperi a Levico in doppia veste

A Levico, per la cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta, si prepara una partecipazione speciale di Diego Degasperi. L'atleta sarà coinvolto in due ruoli distinti: quello di pilota e di membro dell'organizzazione. La competizione è valida per il Trofeo Francesco Pera e rappresenta un evento di rilievo nel calendario delle corse in salita. Degasperi si troverà a vivere questa giornata in modo particolare, tra la guida e i compiti organizzativi.

La Cronoscalata Levico - Vetriolo - Panarotta, Trofeo Francesco Pera, ha sempre un sapore particolare per Diego Degasperi che sarà chiamato a sdoppiarsi, dividendosi tra due ruoli, quello del pilota e quello di parte importante dell'organizzazione. Il portacolori di Vimotorsport, supportato anche.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Il Rally Città di Modena atteso alla sua 43ª edizione, la doppia sfida moderna e storicaLa gara, organizzata da New Turbomark Rally Team con il patrocinio di Automobile Club Modena, sarà valida per la Coppa Rally di Zona 6 e per il TRZ –... Levico, rissa violenta al supermercato: due feriti e l’arma dispersa? Cosa sapere Due giovani feriti a Levico Terme dopo una rissa davanti a un supermercato il 25 aprile. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: CAMPIONATO ITALIANO VELOCITÀ MONTAGNA - Degasperi a Levico in doppia veste; Cronoscalata Levico Vetriolo Panarotta: 162 vetture al via; Sono 164 gli iscritti alla Levico Vetriolo Panarotta; Rally Sport Evolution: con Fagherazzi si torna in Francia. Velocità in salita: Degasperi a Levico in doppia vesteMaser (TV), 29 Aprile 2026 – La Cronoscalata Levico – Vetriolo – Panarotta, Trofeo Francesco Pera, ha sempre un sapore particolare per Diego Degasperi che sarà chiamato a sdoppiarsi, dividendosi tra d ... comunicati-stampa.net IL RALLY DELLA VALTELLINA PROLUNGA LE ISCRIZIONI ED ALZA IL LIVELLO DELLA SFIDA Termine spostato a lunedì 4 maggio alle 12:00, mentre si arricchisce un elenco iscritti di alto profilo per aprire il Campionato Italiano Rally. SONDRIO- Il 69° Rally - facebook.com facebook