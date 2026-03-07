Ucraina raid russi a Kharkiv | almeno 7 morti tra cui bambini

La notte scorsa, un attacco russo ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv, in Ucraina, causando la morte di almeno sette persone, tra cui due minorenni, e lasciando altre dieci ferite. Le autorità locali hanno confermato il bilancio delle vittime e dei feriti, mentre i soccorritori sono intervenuti sul posto per le operazioni di emergenza.

Almeno sette persone, tra cui due minorenni, sono morte e altre dieci sono rimaste ferite in attacco russo la notte scorsa contro un edificio residenziale a Kharkiv, nell’est dell’ Ucraina. Lo rendono noto le autorità regionali sui loro canali Telegram. I corpi recuperati sotto le macerie di un grattacielo colpito da un missile balistico. Allerta aerea in tutta l’Ucraina per i bombardamenti di Mosca. Volodymyr Zelensky è tornato a rivolgersi ai partner affinché reagiscano di fronte ai nuovi “brutali” attacchi russi. “Ringrazio tutti coloro che non resteranno in silenzio. La Russia non ha rinunciato ai tentativi di distruggere le infrastrutture abitative e critiche dell’Ucraina, quindi il sostegno deve continuare”, ha avvertito il leader di Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

