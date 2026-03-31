NeXst Srl vola alle finali nazionali del Premio Cambiamenti Cna

NeXst Srl ha partecipato alle qualificazioni provinciali di Arezzo e si è classificata per la finale regionale di Firenze, che si svolgerà prossimamente. La società si è distinta nel percorso di selezione del “Premio Cambiamenti Cna”, arrivando alle fasi finali a livello nazionale. La competizione ha coinvolto diverse aziende della regione, tutte in corsa per ottenere il riconoscimento.

Arezzo, 31 marzo 2026 – Dalle qualificazioni provinciali di Arezzo fino alla finale regionale di Firenze. È il percorso di NeXst Srl – Next-Gen Archaeological Survey Technology, spin-off dell’Università di Siena, che si è aggiudicato l’accesso alla finale nazionale del Premio Cambiamenti 2026, promosso da CNA. La startup, nata dalla ricerca accademica e già attiva sul mercato, si è distinta nel passaggio aretino del contest dedicato alle imprese innovative costituite dopo il 2021, conquistando la giuria con un progetto che unisce archeologia, robotica e intelligenza artificiale. NeXst rappresenta uno dei casi più avanzati di trasferimento tecnologico dal mondo universitario all’impresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - NeXst Srl vola alle finali nazionali del “Premio Cambiamenti Cna” Articoli correlati Lo spin off accademico NeXst Srl vincitore del Premio Cambiamenti 2026Arezzo, 5 marzo 2026 – Importante riconoscimento per NeXst Srl – Next-Gen Archaeological Survey Technology, lo spin off dell'Università di Siena è... Cna, torna il premio Cambiamenti . Depp Radars conquista il primo posto del contest dedicato alle start-upÈ stato l’Hotel Rmh Modena Raffaello il palcoscenico della fase modenese dell’edizione 2026 del Premio Cambiamenti, il contest nazionale di Cna,...