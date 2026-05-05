Ragazzo morto a Venezia dopo essere finito in un canale di San Polo gli altri due amici salvati da una barca

Un giovane di 20 anni ha perso la vita annegando in un canale nel sestiere di San Polo a Venezia. Due amici che si trovavano con lui sono stati salvati da una barca. La polizia ha avviato i rilievi per chiarire le circostanze dell’incidente. Al momento non sono state fornite ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Un ragazzo di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, intorno alle ore 5.30. Due componenti del gruppo sono stati tratti in salvo da un’imbarcazione di passaggio, mentre il terzo, per cause in corso di accertamento, non è più riemerso. Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari della sede di Venezia Dorsoduro, con il supporto dei sommozzatori del nucleo regionale. Alle 7.15 circa i sommozzatori hanno individuato e recuperato il corpo, nelle acque antistanti la caserma della Guardia di Finanza di Campo San San Polo.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ragazzo morto a Venezia dopo essere finito in un canale di San Polo, gli altri due amici salvati da una barca SCHERZO CRUDELE: HO VOMITATO SULLA MIA EX FIDANZATA SOFY ED È FINITA MALISSIMO! Notizie correlate Ventenni finiscono in acqua a San Polo, un morto. Gli altri due salvati da una barca di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Amici finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Venezia, tragedia all’alba a San Polo: 20enne trovato morto in acqua dai sommozzatori; Venezia, in tre finiscono in acqua: morto un ragazzo di 20 anni, due altri salvati da una barca di passaggio; In tre finiscono in acqua a Venezia: 20enne muore annegato; Ventenni finiscono in acqua a San Polo, un morto. Gli altri due salvati da una barca di passaggio. Ventenni finiscono in acqua a San Polo, un morto. Gli altri due salvati da una barca di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Due membri del trio ... msn.com Finiscono in acqua a San Polo, morto un 20enne. Gli altri due salvati da un'imbarcazione di passaggioVENEZIA - Tre persone sono finite in acqua questa mattina, martedì 5 maggio, nella zona di San Polo 2640 a Venezia. Due membri del trio sono stati ... corriereadriatico.it Un giovane di 20 anni è morto annegato dopo essere caduto assieme ad altri due coetanei in un rio di Venezia, nel sestiere di San Polo #ANSA - facebook.com facebook