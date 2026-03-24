“Ecco il mio disco borghese”. Il “Lunedì” di Tutti Fenomeni: l'illusione di cambiare e la resa totale alla routine Discreto fromboliere della parola, torna Fulminacci con l’album più maturo e rappresentativo della propria intenzione artistica. Titolo “Calcinacci”, per continuare a giocare col destino di chiamarsi Uttinacci di cognome (Filippo di nome, 28 anni), e per dare figurazione al fatto che la sua storia d’amore è andata in frantumi e, come insegnava il saggio Flavio Giurato, comunque è pericoloso andare coi cantautori, perché sennò finisci nelle loro canzoni. E infatti alla malcapitata di turno Fulminacci si rivolge praticamente... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’eterno ragazzo insicuro dal cuore infranto, refrain riuscito di Fulminacci

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