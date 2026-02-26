Salò piange Paola | addio alla volontaria dal cuore d’oro

Paola Bonomi, 52 anni, lascia Salò e il mondo del volontariato. La sua malattia l'ha strappata all'affetto dei suoi cari, lasciando un vuoto incolmabile in paese. La notizia della sua scomparsa ha scosso amici, conoscenti e volontari, che oggi piangono una donna dal sorriso generoso e dal cuore grande. La sua assenza si farà sentire non solo nella comunità, ma anche nel mondo del volontariato, dove ha lasciato un'eredità di impegno e dedizione. Il suo esempio continuerà a ispirare chi ha avuto la fortuna di conoscerla e lavorare al suo fianco. Un addio tra i volontari: la vita di Paola Bonomi in prima linea La chiesa di San Bernardino a Salò si è riempita di lacrime lunedì mattina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Lutto nella sanità padovana: addio all'infermiera dal cuore d'oroE' morta Paola Cecchinato dipendente della Patologia Neonatale del punto nascita dell'ospedale di Cittadella.

Addio a Michele De Feo, vola alto ragazzo dal cuore d’oroTempo di lettura: < 1 minuto Taurasi piange l’improvvisa scomparsa del giovane Michele De Feo, appena 20 anni.