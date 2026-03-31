Una giovane donna di 20 anni è stata trovata questa mattina in via Reiss Romoli, a Torino, in stato di incoscienza e senza abiti. I soccorritori del 118, intervenuti alle 10:30, hanno trasportato la ragazza all’ospedale in codice rosso. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Nuda e incosciente. Alle 10,30 di oggi, 31 marzo, i soccorritori del 118 di Azienda Zero hanno trovato in queste condizioni una 20enne a Torino, in via Reiss Romoli. Era in strada, vicino a un’aiuola di via Reiss Romoli. Secondo i primi accertamenti, la ragazza era sotto effetto di sostanze alteranti. Il farmaco anti-overdose che le è stato somministrato, però, non ha avuto effetto e non le ha permesso di riprendere conoscenza. Sul corpo, non risultano ferite né segni di violenza. La giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

© Torinotoday.it - Torino, 20enne trovata in strada nuda e incosciente: ragazza trasportata all’ospedale in codice rosso

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