Nel fine settimana, i carabinieri di Comacchio hanno effettuato numerosi controlli sul territorio, concentrandosi sulle zone costiere e sui Lidi. Tra il pomeriggio del primo maggio e la notte successiva, sono state identificate diverse violazioni. Durante le operazioni sono state denunciate alcune persone e sono state elevate sanzioni amministrative. L’attività ha coinvolto un consistente numero di militari impegnati in verifiche mirate in diversi punti della zona.

Tra il pomeriggio del 1° maggio e la scorsa notte, i carabinieri di Comacchio hanno attuato un capillare servizio di controllo del territorio a largo raggio, con particolare attenzione alle aree costiere e ai Lidi. Nel corso delle attività, finalizzate alla prevenzione dei reati predatori, al controllo della circolazione stradale e al contrasto del degrado urbano, i militari hanno denunciato in stato di libertà 5 persone alle competenti autorità e proceduto alla segnalazione di 3 giovani per violazioni amministrative. Nel dettaglio, un 55enne, controllato sul lungomare di Lido delle Nazioni, è stato denunciato per inottemperanza all’ordine di espulsione precedentemente emesso.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffica di controlli nel week end. Denunce e sanzioni dei militari

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