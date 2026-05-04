Arresti denunce e un ristorante chiuso | i controlli dei carabinieri nel week end del 1° maggio

Nel fine settimana del 1° maggio, i carabinieri hanno effettuato numerosi controlli nel Vco, con due persone arrestate, cinque denunciate e un ristorante chiuso. Le operazioni hanno coinvolto diverse strade e esercizi commerciali, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in vigore. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi specifici delle misure adottate o sulle identità delle persone coinvolte.

Due arresti, un ristorante chiuso e cinque persone denunciate. É questo il bilancio dei controlli svolti dai carabinieri sulle strade del Vco durante il fine settimana del 1° maggio.Gli arrestiIn particolare, durante il week end i militari hanno arrestato due persone. Un 58enne originario del.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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