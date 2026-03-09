World Radio Day la festa va in onda anche su Radio Alta

Il 9 marzo si celebra il Giorno internazionale della radio, istituito dall’Unesco. Per questa occasione, a Milano si svolge un evento speciale promosso da Radio Speaker, che coinvolge Radio Alta e altre emittenti locali. La giornata è dedicata alla promozione della radio come mezzo di comunicazione e intrattenimento, con attività e iniziative organizzate nel centro della città.

LA CURIOSITA’. Il 9 marzo si celebra il Giorno internazionale della radio, istituito dall’Unesco. Per l’occasione a Milano si tiene un evento speciale promosso da Radio Speaker. Teo Mangione dalle frequenze di Radio Alta intervisterà colleghi e protagonisti dello spettacolo. Il 9 marzo riflettori (ma anche interruttori) accesi sulla radio. Infatti si celebra la Giornata Mondiale della Radio istituita dall’Unesco ogni 13 febbraio. Il World Radio Day 2026 è stato riproposto oggi per evitare sovrapposizioni con Olimpiadi Invernali e Festival di Sanremo. A Milano, al Talent Garden Calabiana, va in scena il World Radio Day, l’evento organizzato da Radio Speaker, che per il sesto anno celebra il mezzo che ogni giorno accompagna oltre 35,6 milioni di ascoltatori (dati Audiradio). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - World Radio Day, la festa va in onda anche su Radio Alta Articoli correlati Leggi anche: Radio Teate on air partner del World radio day di Milano World Radio Day 2026: Milano celebra la radio tra tradizione, dati d’ascolto e sfida dell’intelligenza artificialeIl 9 marzo 2026 Milano ospiterà il World Radio Day, l’evento italiano dedicato alla Giornata Mondiale della Radio istituita dall’UNESCO. 2Be3, Worlds Apart, L5 - Les groupes mythiques des années 2000 Contenuti utili per approfondire World Radio Day Temi più discussi: World Radio Day 2026: il 9 marzo Milano celebra la radio; World Radio Day, la festa va in onda anche su Radio Alta; World Radio Day 2026 a Milano: ospiti, programma, temi ed eventi da non perdere; World Radio Day 2026 arriva a Milano. World Radio Day, la festa va in onda anche su Radio AltaIl 9 marzo si celebra il Giorno internazionale della radio. Per l’occasione un evento speciale promosso da Radio Speaker. ecodibergamo.it World Radio Day 2026: Milano celebra la radio tra tradizione, dati d’ascolto e sfida dell’intelligenza artificialeIl 9 marzo Milano ospita il World Radio Day 2026: la radio tra innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e il suo ruolo centrale nel panorama dei media ... panorama.it World Radio Day 2026, in diretta streaming da Milano con tutti i big e i talent x.com Presentano il World Radio Day 2026: Sul Main Stage: Giorgio d'Ecclesia, Alessandra Bellotti, Chicco Giuliani, Filippo Ferraro e Sara Lucarini; Nella Workshop Room Giulio Beronia e Mariano Pizzarelli. Ottieni il pass gratuito su worldradioday.it #worldradi - facebook.com facebook