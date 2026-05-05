Il Milan potrebbe dover affrontare situazioni di mercato che coinvolgono le cessioni di Rabiot e Pavlovi, in vista di esigenze legate al bilancio. La possibilità di separarsi da alcuni giocatori sembra essere al centro delle discussioni attuali, con l’obiettivo di migliorare la situazione finanziaria della società. Tuttavia, questa strategia potrebbe influire sulla formazione e sulle prospettive sportive della squadra, che cerca di tornare a competere ai massimi livelli.

Obiettivo Champions League: è da inizio stagione che tutti i componenti del Milan, a partire da allenatore e dirigenza, parlano della qualificazione alla massima competizione europea come primo obiettivo dell'anno. La squadra di Massimiliano Allegri aveva sognato lo Scudetto fino alla sconfitta contro la Lazio. Da quel momento in poi c'è stato un crollo verticale (qui tutti i numeri) e ora, una qualificazione che sembrava certa, è in forte dubbio. Il destino è ancora nelle mani del Milan che deve vincere due delle sfide rimanenti (contro Atalanta, Genoa e Cagliari), ma ci sono già voci su cosa potrà accadere in estate, specialmente senza Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rabiot e Pavlovi? a rischio nel nome del bilancio: Milan, sempre la stessa storia. Così non va

Notizie correlate

Rabiot: “Voglio scrivere il mio nome nella storia del Milan: è un obiettivo importante”Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di 'Rivista Undici'.

Pavlovic: Milan occhio a farti ingolosire. Va bene il bilancio, ma per vincere i big …Milan, Pavlovic è uno dei giocatori più importanti per la squadra di Massimiliano Allegri.

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Fofana disastroso e Jashari spaesato, Pavlovic e Rabiot sono gli ultimi ad arrendersi; Adrien Rabiot è il vostro Milan Vibes Player di aprile: i suoi numeri; Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Grosso sceglie Nzola, Allegri con Nkunku; Pagelle Milan-Juventus: Gabbia sangue freddo 6; Leao globetrotters 5,5; Rabiot a ritmo rock 6,5; David da querela 5; Thuram è l'anima 6,5.

#Bergomi: « #Inter, prendi uno tra #Kone, #Rabiot e #Thuram. Scudetto L’obiettivo vale anche per #Milan, #Juve e #Napoli» #MilanPress x.com

48° - Rabiot salta l'uomo lungo la linea di fondo, inutile mettere in mezzo perché non c'è nessuno, tira verso il palo dove #Turati mette in corner. Sul quale c'è un tiro altissimo da 35 metri di #Athekame, entrato al posto di #Nkunku. #SassuoloMilan - facebook.com facebook