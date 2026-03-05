Rabiot | Voglio scrivere il mio nome nella storia del Milan | è un obiettivo importante

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Rivista Undici' in cui ha dichiarato di voler scrivere il suo nome nella storia del club. L’obiettivo, secondo le sue parole, è importante e rappresenta una meta personale. Rabiot ha parlato delle sue ambizioni e del desiderio di lasciare un segno duraturo con la maglia rossonera.

Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è stato intervistato in esclusiva dai microfoni di 'Rivista Undici'. Il francese ha voluto parlare del rapporto che ha con il calcio, parlando di vittorie e del prossimo Mondiale negli Stati Uniti. Ecco le sue parole: LEGGI ANCHE: La carica di Fullkrug e Pavlovic in vista del Derby. Allegri pensa solo al Milan. Rabiot si racconta Rabiot e il suo rapporto col calcio, con uno sguardo ai prossimi Mondiali: «Mi diverto tanto nel giocare a calcio, lo faccio da quando ho sei anni ed è la cosa che amo più di tutte. È una passione che ho dentro di me, che mi spinge ogni mattina. Voglio continuare a vincere, è per questo che gioco a calcio: per le sfide, per superare i limiti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

